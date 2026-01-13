Налоговики объяснили что делать, если на АУСН не пробивали чеки при оплате по QR-коду

Если при расчете сразу не пробили чеки, нужно сформировать чеки коррекции с указанием даты фактической оплаты.

В чате ФНС у пользователя появился вопрос: что делать, если на автоУСН при розничной продаже долгое время оплаты по QR-коду не пробивались чеками.

Представитель налоговой разъяснил, что предпринимателю в таком случае нужно сформировать чеки коррекции. В них важно указать даты фактического проведения расчета.

Если этого не сделать, ФНС сочтет нарушение неприменением ККТ. За это придется уплатить штраф по ч. 2 ст. 14.5 КоАП.