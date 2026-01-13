Роструд: можно ли исключить новогодние каникулы из срока эксплуатации СИЗ

При расчете нормативного срока эксплуатации и выдачи средств индивидуальной защиты учитывают только фактическое время работы.

Какие периоды, кроме отпусков, можно исключить из нормативного срока эксплуатации СИЗ, выдаваемых один раз в месяц (перчаток), спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

Можно ли исключить из этого срока период новогодних каникул с декабря по 11 января, период нахождения на больничном и другие периоды отсутствия, поинтересовался пользователь.

«Полагаем, что можно, так как при исчислении нормативного срока эксплуатации и нормативной выдачи СИЗ, выдаваемых один раз в месяц и чаще, следует учитывать только фактическое время работы», — ответил Роструд.

Это предусмотрено п. 47 Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утв. приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н.

Дерматологические СИЗ выдают работникам ежемесячно, кроме времени отсутствия на рабочем месте по причине нахождения в отпуске. Неиспользованные СИЗ по истечении месяца могут быть использованы в следующем месяце при соблюдении срока годности.

Расчет нормативных сроков эксплуатации и нормативной выдачи СИЗ, выдаваемых один раз в месяц и чаще, происходит с учетом времени, фактически проведенного работником на рабочем месте.