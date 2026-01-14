💢 Меры поддержки социального предпринимательства могут распространить на самозанятых

Сейчас самозанятые в соцсфере не могут получать гранты, компенсацию затрат и т. д.

Депутаты от партии «Новые люди» предлагают распространить меры поддержки МСП в сфере социального предпринимательства на самозанятых.

Соответствующее письмо направлено главе Минэкономики Максиму Решетникову.

Депутаты указали, что самозанятые могут претендовать на некоторые формы поддержки для МСП: финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в сфере образования.

Но законом № 209-ФЗ о развитии МСП в России не предусмотрено, что самозанятые могут получить господдержку, предусмотренную для субъектов МСП, работающих в сфере социального предпринимательства.

То есть сейчас самозанятые в соцсфере не могут получить гранты, компенсацию затрат, участвовать в тематических акселераторах и получать другую поддержку.

Поэтому парламентарии предлагают внести изменения в закон № 209-ФЗ, предусматривающие распространение на самозанятых права получения статуса социальных и доступа к специализированным мерам поддержки.