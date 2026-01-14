Миронов предложил создать алиментный фонд

Предполагается, что государство будет гасить долги по алиментам, а потом взыщет деньги с должников, причем с процентами.

Депутат Сергей Миронов предлагает создать фонд по выплате алиментов. Государство за счет бюджетных средств будет гасить долги по алиментам, а потом разыскивать и собирать деньги с должников с накопившимися процентами.

Реестр злостных неплательщиков алиментов уже появился на Госуслугах. Туда включают должников, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами, сообщало Минцифры.

«В целом нововведение правильное. Такая информация будет полезна, например, для оценки финансовой добросовестности человека при заключении сделок. Но одиноким матерям от этого ни горячо, ни холодно. Денег реестр им не добавит, долги не выплатит, а значит, надо не просто заносить должников в "позорный список", а добиваться оперативных выплат. Делать это нужны через государственный алиментный фонд, на создании которого уже давно настаивает наша партия», — заявил Миронов.

Он считает, что в этом вопросе государство «быстро разберется и наведет порядок».

«Когда речь пойдет о возврате бюджетных денег, должников найдут быстро. Заплатят они сполна и вряд ли потом захотят затевать подобные игры», — добавил депутат.

Он считает, что алиментный фонд должен стать не просто финансовым инструментом, а символом заботы государства о семьях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.