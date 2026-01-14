❗ Декларации УСН за 2025 год примут и по новой, и по старой формам

ФНС рекомендует сдать декларацию по упрощенке по новой форме, но примут и по старой.

ФНС предписывает инспекциям принимать декларации УСН за 2025 год по новой и старой формам.



Такие разъяснения налоговая служба дала в письме от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@.

Приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@ утверждена новая форма УСН-декларации. Она вступит в силу с 1 марта 2026 года и должна применяться, начиная с представления декларации по УСН за 2025 год.

Начиная с декларации УСН за 2024 год ее представляют по форме и формату, утвержденным приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@.

ФНС рекомендует сдавать УСН-декларации за 2025 год по новой форме и соответствующему формату.

Но можно использовать и старую форму: налоговым предписано обеспечить прием деклараций по УСН за 2025 год по формам и форматам, утвержденным как новым приказом № ЕД-7-3/1017@, так и приказом № ЕД-7-3/813@, говорится в письме ФНС.

