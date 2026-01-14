80% специалистов совмещают на работе несколько ролей. 37% – без компенсаций

80% работников совмещают на работе несколько ролей, еще 12% время от времени выполняют задачи других специалистов.

Такие результаты показал опрос системы управления рабочими процессами Kaiten и платформы автоматизации маркетинга Unisender (результаты есть у «Клерка»).

Только 2% опрошенных работают строго в рамках должностных функций, а еще 6% – в основном занимаются своими обязанностями.

49% работников выполняют дополнительные задачи почти каждый день, а 29% — еженедельно.

Самые распространенные дополнительные задачи:

административные функции (14%);

аналитика и отчетность (13%);

ведение социальных сетей (13%);

управление проектами (10%);

обучение и наставничество (10%);

продажи и работа с клиентами (10%);

IT-поддержка (8%);

HR-функции (6%).

Основными причинами, по которым сотрудники берут на себя дополнительные обязанности, назвали нехватку людей в команде (24% опрошенных) и отсутствие четкого распределения ролей и зон ответственности (18%).

16% выполняют дополнительные задачи по собственной инициативе, 15% — потому что так быстрее и проще, чем делегировать, а еще 11% — по инициативе руководителя.

38% респондентов воспринимают дополнительные задачи как возможность развиваться и расширять компетенции, 30% относятся к ним нейтрально и рассматривают как часть рабочей рутины.

16% считают такую нагрузку лишней, а еще 11% воспринимают ее как несправедливую.

37% опрошенных не имеют никаких компенсаций за выполнение дополнительных ролей. 22% рассказали о благодарности, публичной похвале или рекомендациях.

Доплату или премию получают только 13% респондентов. В 12% случаев такие задачи учитываются при оценке эффективности работы, а 11% связывают совмещение ролей с возможностью карьерного роста или расширением зоны ответственности.

В опросе приняли участие 1 123 человека.

