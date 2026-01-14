ФТС: ежедневные таможенные платежи в бюджет превысили 23 млрд рублей

Для эффективной борьбы с серым импортом власти уже в июне 2026 года запустят Национальная систему подтверждения ожидания товаров.

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев рассказал, что ежедневные перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет составляют более 23 млрд рублей.

Сейчас таможенники активно борются с серым импортом, в 2025 году выявили более 9 тыс. транспортных средств, которые перевозили товары с нарушениями. Общий объем продукции превысил 136 тыс. тонн. Об этом сказано на сайте кабмина.

Ведомство выявило товары, которые перемещались по серым схемам, «то есть совершенно без документов». С 2026 года их ввоз будет разрешен только при наличии всех сопроводительных разрешений.

ФТС вместе с Минфином и ФНС создает Национальную систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Ее пилотная версия начнет работать с июня 2026 года. Система позволит отслеживать информацию о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС.