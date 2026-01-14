8092 ОК Общ моб 1
⚡️ Итоги дня: дешевые смартфоны скупают для установки MAX, дворники уже получают больше 94 тысяч рублей, россияне стали смотреть меньше сериалов на новогодних праздниках

Подготовили обзор главных событий дня — 14 января 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Россияне скупают бюджетные смартфоны для установки MAX. По словам продавцов, с ноября 2025 года такие запросы поступают каждый день.

  • Серебро впервые в истории превысило $91 за унцию. Цены растут из-за дефицита поставок и высокого спроса.

  • Глобальные военные расходы в 2024 году достигли максимума с 2010 года, составив 2,5% мирового ВВП или $2,7 трлн.

  • По итогам 2025 года на российском авторынке более 85% всех продаж пришлось на китайские и отечественные марки.

  • Количество путешествий по России за 2025 год выросло всего на 1%. Это хуже результата 2024 года, когда прирост оценивался в 6%. В январе-ноябре 2025 года в российских отелях остановилось 82,87 млн человек, что больше на 4,5% год к году (в 2024 году рост составил 10,9%). 

  • Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минвостокразвития сформировать единую модель привлечения иностранных туристов на Дальней Восток.

  • Производитель кондитерских изделий «Конти-Рус» пытается оспорить права на бренд Bon Giorno, под которым ГК «Черноголовка» выпускает чипсы. Причиной обращения могла послужить схожесть до степени смешения товарных знаков.

  • Индекс зрительского интереса к сериалам в первую неделю новогодних праздников упал на треть по сравнению с прошлым годом. По данным «Кинопоиска», с 29 декабря по 4 января он составил 8,6 тыс. баллов против 12,5 тыс. годом ранее.

  • Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении вдовам участников СВО права на бесплатное получение высшего образования.

  • Правительство одобрило идею МВД упростить процедуру оформления пьяных водителей. Пока что инспектору приходится составить до пяти документов, некоторые из которых дублируют друг друга.

  • В Крыму ввели дополнительные праздничные дни в 2026 году. Нерабочими будут: 20 марта, когда празднуют Ураза-байрам, 13 апреля (Пасха), 29 мая (Курбан-байрам), 1 июня (День Святой Троицы). 

  • Депутаты Госдумы разработали три новых законопроекта по контролю за состоянием здоровья трудовых мигрантов. Их будут проверять на отсутствие опасных заболеваний.

  • По данным «Авито Работа», дворники уже получают в среднем 94 тыс. рублей. В пиковые периоды надбавки к базовым ставкам могут достигать 15%.

  • С 1 по 11 января 2026 молодежь стала чаще ходить на культурные мероприятия и платить за них Пушкинской картой. По сравнению с 2025 годом пользователи увеличили траты по ней почти в 2 раза. Абсолютным лидером стало кино — на билеты пришлось 88% всех оплат.

  • Ozon запускает собственный бренд уходовой косметики — Kix beauty. Производить их компания намерена на мощностях российских партнеров.

  • «Яндекс» добавил функцию подбора товаров в чат с «Алисой AI». Нейросеть показывает карточки товаров с характеристиками, ценами и отзывами, а также сравнивает разные варианты и предлагает альтернативы.

  • В Москве начали тестировать автобус ПАЗ Citymax 9, который подходит для езды по узким улицам.

