⚡️ Итоги дня: дешевые смартфоны скупают для установки MAX, дворники уже получают больше 94 тысяч рублей, россияне стали смотреть меньше сериалов на новогодних праздниках

Россияне скупают бюджетные смартфоны для установки MAX. По словам продавцов, с ноября 2025 года такие запросы поступают каждый день.

Серебро впервые в истории превысило $91 за унцию. Цены растут из-за дефицита поставок и высокого спроса.

Глобальные военные расходы в 2024 году достигли максимума с 2010 года, составив 2,5% мирового ВВП или $2,7 трлн.

По итогам 2025 года на российском авторынке более 85% всех продаж пришлось на китайские и отечественные марки.

Количество путешествий по России за 2025 год выросло всего на 1%. Это хуже результата 2024 года, когда прирост оценивался в 6%. В январе-ноябре 2025 года в российских отелях остановилось 82,87 млн человек, что больше на 4,5% год к году (в 2024 году рост составил 10,9%).

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минвостокразвития сформировать единую модель привлечения иностранных туристов на Дальней Восток.

Производитель кондитерских изделий «Конти-Рус» пытается оспорить права на бренд Bon Giorno, под которым ГК «Черноголовка» выпускает чипсы. Причиной обращения могла послужить схожесть до степени смешения товарных знаков.

Индекс зрительского интереса к сериалам в первую неделю новогодних праздников упал на треть по сравнению с прошлым годом. По данным «Кинопоиска», с 29 декабря по 4 января он составил 8,6 тыс. баллов против 12,5 тыс. годом ранее.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении вдовам участников СВО права на бесплатное получение высшего образования.

Правительство одобрило идею МВД упростить процедуру оформления пьяных водителей. Пока что инспектору приходится составить до пяти документов, некоторые из которых дублируют друг друга.

В Крыму ввели дополнительные праздничные дни в 2026 году. Нерабочими будут: 20 марта, когда празднуют Ураза-байрам, 13 апреля (Пасха), 29 мая (Курбан-байрам), 1 июня (День Святой Троицы).

Депутаты Госдумы разработали три новых законопроекта по контролю за состоянием здоровья трудовых мигрантов. Их будут проверять на отсутствие опасных заболеваний.

По данным «Авито Работа», дворники уже получают в среднем 94 тыс. рублей. В пиковые периоды надбавки к базовым ставкам могут достигать 15%.

С 1 по 11 января 2026 молодежь стала чаще ходить на культурные мероприятия и платить за них Пушкинской картой. По сравнению с 2025 годом пользователи увеличили траты по ней почти в 2 раза. Абсолютным лидером стало кино — на билеты пришлось 88% всех оплат.

Ozon запускает собственный бренд уходовой косметики — Kix beauty. Производить их компания намерена на мощностях российских партнеров.

«Яндекс» добавил функцию подбора товаров в чат с «Алисой AI». Нейросеть показывает карточки товаров с характеристиками, ценами и отзывами, а также сравнивает разные варианты и предлагает альтернативы.