Кредиторы Таврического Банка начнут получать выплаты с 21 января 2026 года

Выплаты на первом этапе расчетов с кредиторами банка составят 20 млрд рублей или 29,15% от суммы всех установленных требований.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 21 января 2026 года начнет первый этап расчетов с кредиторами Таврического Банка. Сумма выплат составит почти 20 млрд рублей.

«В результате требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 29,15% суммы установленных требований объемом 68 млрд рублей», — сказано в телеграм-канале АСВ.

3 сентября 2025 года Центробанк решил отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Таврический Банк. Причина — нет перспектив дальнейшей реализации модели санации.

Недавно мы писали, что 57 тыс. вкладчиков Таврического Банка получат страховое возмещение. Предварительная сумма оценивалась в 56,5 млрд рублей.