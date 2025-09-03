57 тысяч вкладчиков Таврического Банка получат страховое возмещение
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 17 сентября 2025 года начнет выплачивать деньги вкладчикам Таврического Банка, у которого Центробанк отозвал лицензию.
Чтобы получить страховое возмещение, нужно подать заявку на сайте АСВ или на портал Госуслуги. В заявлении следует указать номер карты «Мир» или реквизиты счета для перевода денег. Также клиенты могут лично обратиться в банк-агент, но он будет выбран на конкурсной основе не позднее 8 сентября 2025 года.
Максимальная сумма возмещения — 1,4 млн рублей. В некоторых случаях будет действовать повышенный лимит до 10 млн. Например, когда есть эскроу-счета по сделкам с недвижимостью.
«Владельцы счетов и вкладов, средства на которых превышают установленные лимиты, вправе предъявить требования кредитора», — сказано в телеграм-канале АСВ.
Если в банке был открыт депозит в иностранной валюте, то сумма возмещения будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на день наступления страхового случая — 3 сентября 2025 года.
В Таврическом Банке застрахованы вклады 57 тыс. клиентов, им должны выплатить порядка 56,5 млрд рублей.
