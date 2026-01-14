👀 Минтруд опубликовал суммы прожиточного минимума на 2026 год по всем регионам РФ

С 1 января 2026 прожиточный минимум проиндексировали на 6,8%.

Прожиточный минимум с 1 января 2026 года проиндексирован на 6,8%, сообщил Минтруд.

Также ведомство опубликовало данные по регионам.

Так, для Москвы прожиточный минимум на душу населения составит 25 342 рубля, для трудоспособных граждан – 28 940, для пенсионеров – 18 971, на ребенка – 21 903 рубля.

В Санкт-Петербурге ПМ на душу населения в 2026 году будет 20 644 рубля, для трудоспособных граждан – 22 502, для пенсионеров – 17 754, на ребенка – 20 025 рублей.

Вместе с размером прожиточного минимума вырастут и некоторые меры поддержки и выплаты, добавил Минтруд.

Среди них – пособия для семей с детьми, социальные доплаты к пенсиям, выплаты по ряду направлений социального контракта.

Прожиточный минимум в субъектах РФ в 2026 году

Прожиточный минимум в субъектах РФ в 2026 году

Прожиточный минимум в субъектах РФ в 2026 году