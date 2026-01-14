Почему АУСН резко стал самым популярным налоговым режимом в 2026 году — слушайте новый подкаст Налоговое утро!

Основные плюсы автоУСН — не надо платить НДС и страховые взносы с МРОТ на директора. Но у спецрежима есть и другие особенности, которые могут заставить бизнес остаться на УСН. Об этом поговорили ведущие аудиоподкаста.

«Клерк» продолжает серию подкастов, у которой даже появилось свое название — Налоговое утро. В новом выпуске вы узнаете, как АУСН стал популярным в 2026 году и какие подводные камни есть у этого специального налогового режима.

Ведущие обсудили лимиты доходов, сравнили УСН и АУСН, а также оценили главное преимущество автоматической системы — не нужно платить взносы с МРОТ на директора.

Все подкасты «Клерка» будут во всех основных плеерах, в том числе и в Apple Podcasts.

Послушать все выпуски можно по этой ссылке. Также в комментариях мы ждем ваше мнение о новом формате налоговых новостей!