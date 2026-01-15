Депутат предлагает расширить соцгарантии для ветеранов и платить им ежемесячно 800 рублей
Группа депутатов во главе с Дмитрием Гусевым разработала законопроект о расширении мер социальной поддержки ветеранов военной службы.
Изменения хотят внести в закон о ветеранах, расширив социальные гарантии для ветеранов военной службы.
«Ветераны военной службы – это люди, которые долгие годы обеспечивали безопасность государства. Сегодня их социальные гарантии во многом зависят от региона проживания, и это несправедливо. Мы предлагаем закрепить базовые меры поддержки на федеральном уровне, чтобы каждый ветеран военной службы, независимо от места жительства, имел гарантированные льготы и признание своего вклада», — сообщил Гусев.
Инициатива предусматривает награждение ветеранов военной службы ведомственными знаками отличия.
Также на них распространят часть льгот:
преимущественное обеспечение путевками в санатории при наличии медицинских показаний;
первоочередное право на приобретение садовых или огородных земельных участков;
установку квартирного телефона;
возможность использования ежегодного отпуска в удобное время.
Также предлагается дать ветеранам военной службы ежемесячную денежную выплату в размере 800 рублей из федерального бюджета.
Начать дискуссию