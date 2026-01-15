ФНС разъяснила, можно ли перейти на УСН для упрощенной ликвидации

На момент упрощенной ликвидации ООО не должно быть плательщиком НДС.

Налоговую службу спросили — с чего начать закрытие ООО на ОСНО с НДС: можно ли перейти на УСН и начать упрощенную ликвидацию.

«Переход на УСН не является препятствием для исключения ООО из ЕГРЮЛ ("упрощенной ликвидации")», — ответили налоговики.

При этом для принятия налоговой решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ общество должно соблюдать условия п. 7 ст. 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

В частности, на момент принятия такого решения ООО не должно быть плательщиком НДС.

Смотрите запись вебинара по НДС-2026: все о переходе на новую ставку и НДС на УСН.

Подробнее о том, как перейти на УСН, рассчитывать налоги и заполнять декларацию, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Мы обновили программу и добавили уроки по учету НДС на УСН в 2026 году и составлению допсоглашений 2025-2026 гг.

Цена со скидкой 69%: 9 900 ₽ вместо 31 790 ₽. Осталось 1 место по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.