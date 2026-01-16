Для студентов по целевому набору предлагают ввести соцпакет, в том числе давать жилье

Депутат Сергей Миронов предлагает ввести федеральные меры социальной поддержки для обучающихся по целевому набору.

Это необходимо для решения проблемы нехватки кадров в государственном секторе. Программа целевого набора никак не может стать эффективной, пояснил депутат.

«Причина очевидна: молодые люди не спешат связывать себя трудовыми обязательствами с работодателем, который не может обеспечить им достойную зарплату и социальные гарантии, в частности жилье. И так будет продолжаться до тех пор, пока эти гарантии будут зависеть от возможностей работодателей», — сказал Миронов.

Он предлагает ввести такой соцпакет:

повышенные стипендии для целевиков в регионах;

налоговые вычеты;

надбавки к зарплате для выпускников-целевиков;

выплата подъемных и оплата переезда;

обеспечение жильем.

Обеспечение этих социальных гарантий должны взять на себя федеральные и региональные власти, потому что большинству работодателей их просто не потянуть, уточнил парламентарий.