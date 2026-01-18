👀 Налоговики объяснили, почему важно учитывать изменение ключевой ставки
Ключевая ставка, устанавливаемая ЦБ, влияет в том числе на различные отчисления в бюджет и оптимизацию налоговой нагрузки.
В начале 2026 года сотрудники УФНС по Смоленской области напомнили о снижении ключевой ставки до 16% годовых.
«Изменение ставки оказывает влияние в том числе на расчет пеней, налогообложение вкладов, объем налоговых поступлений в бюджет.
Важно учитывать эти изменения при планировании финансовых операций и оптимизации налоговой нагрузки», — подчеркнула начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом Управления Елена Дементьева.
