Налоги, взносы, пошлины

👀 Налоговики объяснили, почему важно учитывать изменение ключевой ставки

Ключевая ставка, устанавливаемая ЦБ, влияет в том числе на различные отчисления в бюджет и оптимизацию налоговой нагрузки.

В начале 2026 года сотрудники УФНС по Смоленской области напомнили о снижении ключевой ставки до 16% годовых.

«Изменение ставки оказывает влияние в том числе на расчет пеней, налогообложение вкладов, объем налоговых поступлений в бюджет.

Важно учитывать эти изменения при планировании финансовых операций и оптимизации налоговой нагрузки», — подчеркнула начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом Управления Елена Дементьева.

Ранее мы приводили позицию депутата Слуцкого, что ставки по кредитам нужно уменьшать вместе с ключевой.

