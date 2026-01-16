Названы самые востребованные рабочие профессии в 2025 году

Более чем в два раза вырос спрос на электрогазосварщиков, литейщиков и обработчиков рыбы.

Самыми востребованными рабочими профессиями в 2025 году стали электрогазосварщик, литейщик и обработчик рыбы.

По данным «Авито Работы», количество таких вакансий за год выросло более чем в 2 раза.

Лидерами рейтинга стали электрогазосварщики: за год число вакансий выросло в 2,7 раза (на 172%), а средние предлагаемые зарплаты достигли 104 469 рублей.

«В число обязанностей этих специалистов входят сварочные работы при строительстве, ремонте и монтаже металлоконструкций, трубопроводов и промышленного оборудования», — сказано в сообщении.

Спрос на литейщиков вырос в 2,4 раза (на 139%), а их средняя предлагаемая зарплата составила около 93 763 рублей.

В 2,2 раза (на 124%) увеличился спрос на обработчиков рыбы. А их средняя зарплата при этом достигла 119 619 рублей.