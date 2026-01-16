⚡️ Итоги дня: регионам разрешат финансово помогать Автодору, за питомцам ужесточат госконтроль, Lada стала самым продаваемым авто, кадровики ищут компромат на OnlyFans

Спрос на фермерскую продукцию в России в преддверии новогодних праздников вырос на 45%.

Самым популярным новогодним салатом в праздничные дни стал оливье. Его жители России заказывали в «Самокате» на 12% чаще, чем сельдь под шубой.

С января по ноябрь 2025 года расходы россиян в заведениях общепита увеличились на 12% по сравнению с 2024 годом.

ВкусВилл перезапустил проект придорожных кафе под названием «ВкусВилл в пути» и открыл первую точку.

Непогода привела к падению посещаемости торговых центров Москвы на 6%. Негативный эффект оказался менее выраженным для крупноформатных объектов, удерживающих трафик за счет растущей доли развлекательных зон.

Правительство разрешит регионам помогать Автодору деньгами. Инициатива ускорит «реализацию необходимых для регионов инициатив и с опережением создавать на местах востребованную инфраструктуру».

В Госдуме поддержали ужесточение госконтроля за домашними животными. Законопроекты о контроле за разведением и продажей домашних животных, а также об их обязательной регистрации в государственной базе могут принять уже в январе 2026 года.

Арбитражный суд Москвы начал в закрытом режиме рассматривать дело Банка России против бельгийского депозитария Euroclear на 18,2 трлн рублей.

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) получила статус резидента Арктической зоны. В рамках сотрудничества компания реализует инвестиционный проект по строительству сортировочного центра в Архангельской области площадью около 50 тыс. кв. м.

Lada стала самым продаваемым новым легковым авто в России в 2025 году. Их продажи составили 330 тыс. штук, далее идут Haval — 173,3 тыс. и Chery — 99,8 тыс. машин.

Кадровики российских компаний начали искать компромат на сотрудников на OnlyFans. Под ударом топ-менеджеры и публичные работники.

В 2025 году на выдворение мигрантов власти потратили 830 млн рублей. Это на 30% больше, чем в 2024-м.

Собственные доходы бюджета Республики Крым по итогам 2025 года составили 124,7 млрд рублей, что на 22% больше показателя 2024 года.

РЖД собирается продать Федеральную грузовую компанию за 44 млрд рублей. Это второй железнодорожный оператор в стране.

Глава Минтранса Андрей Никитин не видит оснований для увеличения максимально разрешенной скорости на платных дорогах. Сейчас она составляет 130 км/ч.

Слово «гойда» официально можно использовать в сочинениях ЕГЭ.

Китай полностью прекратил закупки электроэнергии из России с 1 января 2026 года. Экспортные цены впервые превысили внутренние китайские.