ИИ-грамотность становится обязательной для всех вакансий

HR-эксперты рассказали об изменениях на рынке труда в 2025 году.

Названы ключевые тренды найма в 2026 году. Первый – это поляризация рынка труда: джунов нужно меньше, а сеньоров не хватает.

«Массовый найм сменился точечным: компании закрывают только критически важные роли и все реже готовы брать кандидатов “на вырост”», — считает гендиректор сервиса hh.ru Дмитрий Сергиенков.

Но новичков на рынке становится больше, а стартовых позиций — меньше. Поэтому конкуренция на джуниор-уровне растет, а опытные специалисты с подтвержденной экспертизой остаются в дефиците.

Второй тренд — ИИ-грамотность становится обязательной для всех ролей.

Искусственный интеллект окончательно перестал быть отдельной специализацией, и в 2026 году ИИ-грамотность стала базовым навыком для специалистов самых разных профилей: от разработчиков и продактов до рекрутеров и менеджеров.

Важно не только уметь пользоваться нейросетями, но и понимать ограничения ИИ, уметь перепроверять результаты и осознанно использовать его в работе.

Также начал возникать вопрос этики использования ИИ. Если часть задач постоянно делегируется нейросетям, есть риск утратить навыки анализа и принятия решений.

Также к ключевым трендам эксперты отнесли:

усталость рынка от однотипных резюме , собранных по шаблонам нейросетей;

приоритет кандидатам, которые понимают контекст задачи, умеют работать за пределами своей роли и берут на себя ответственность за итоговый результат;

человечность как конкурентное преимущество — без ИИ и накруток опыта;

ориентация на личные связи и нетворкинг при подборе кандидатов.

