❌ Должникам по алиментам предлагают запретить брать кредиты

Сейчас факт нахождения должника в реестре не влечет никаких самостоятельных последствий.

Депутат Леонид Слуцкий предлагает запретить людям, включенным в реестр должников по алиментам, открывать новые банковские счета, оформлять кредиты и регистрировать сделки по покупке недвижимости до полного погашения долга.

Предложение он направил директору ФССП Дмитрию Аристову.

Сейчас сам факт нахождения должника в реестре не влечет никаких самостоятельных ограничительных или регулятивных последствий, отметил депутат.

«Судебный пристав-исполнитель продолжает применять в отношении указанной категории должников меры принудительного исполнения, в том числе наложение ареста на имущество, ограничение права управления транспортными средствами, временное ограничение на выезд из РФ. Таким образом, реестр на настоящий момент выполняет исключительно информационно-публичную функцию», — заявил Слуцкий.

В обращении он просит рассмотреть вопрос о возложении с момента внесения сведений о должнике в реестр и до полного погашения задолженности на него таких ограничений запрет:

на открытие новых банковских счетов и вкладов;

оформление кредитных продуктов, кроме открытия таких счетов для погашения алиментной задолженности, уплаты налогов, сборов, коммунальных платежей и содержания иждивенцев;

госрегистрацию сделок по приобретению недвижимого имущества и прав на транспортные средства.

Депутат считает, что это поможет ускорить погашение задолженности, защитить интересы детей и нетрудоспособных граждан, ограничить неправомерное распоряжение средствами должника и усилить общественный контроль через юридические последствия.

