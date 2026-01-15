КПК ОБЩ 8103
Исполнительное производство

❄ За неуплату алиментов могут заставить убирать снег

Мужчину за неуплату алиментов заставили убирать снег на улицах. Он задолжал своему 10-летнему ребенку 160 тысяч рублей.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила в отношении жителя Смоленской области исполнительное производство о взыскании алиментов. Наказание назначили в виде 40 часов обязательных работ. И эти работы оказались самыми популярными в зимнее время — нарушителю предстоит убирать снег на улицах.

«В случае продолжения уклонения от уплаты алиментов должнику грозит уже уголовная ответственность», — сказано на сайте ФССП.

Мужчина должен был выплачивать четверть дохода на помощь своему 10-летнему ребенку, но не делал этого. В результате задолжал 160 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что на Госуслугах можно проверить, есть ли человек в реестре злостных неплательщиков алиментов.

