Бизнес жалуется на проблемы с получением банковских гарантий

Банки стали чаще выплачивать суммы обеспечения по гарантийным обязательствам, что заставило их ужесточить условия выдачи гарантий.

Из-за ужесточения условий со стороны кредитных организаций предприниматели столкнулись с трудностями при получении банковских гарантий в конце 2025 года.

Банковские гарантии нужны в качестве ключевой обеспечительной меры для заключения госконтрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. В 2025 году выросло число раскрытий банковских гарантий — выплат сумм обеспечения. Это заставило банки ограничить или прекратить выдачу таких документов, пишут «Ведомости».

«Банки повысили пороговые значения критериев и требования к получателям гарантий, чтобы удержать процент раскрытия гарантий (невыполнения контрактов) на приемлемом для себя уровне», — сказал представитель одной из федеральных ЭТП.

Председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев рассказал, что раскрытие гарантий постоянно растет, а тренд на ужесточение условий идет последние три-четыре года. Сейчас с проблемой столкнулся малый и средний бизнес, поскольку ограничения коснулись и крупных банков.

Если в декабре 2024 показатель «одобряемости» банковских гарантий был на уровне 39%, то в декабре 2025 года он упал до 26%.