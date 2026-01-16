Володин: Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты о мигрантах

Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят три законопроекта о здоровье мигрантов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты в приоритетном режиме рассмотрят три законопроекта о миграционной политике. Они касаются контроля за здоровьем иностранцев.

«Совершенствование миграционной политики и противодействие нелегальной миграции — одно из ключевых направлений в работе Государственной Думы», — сказал Володин.

Он добавил, что с 2024 года Дума уже приняла 21 закон о мигрантах. В результате в третьем квартале 2025 года на 16,5% увеличилось число пресеченных правонарушений, выдворили 19 тыс. иностранцев, а 1,3 тыс. человек лишились приобретенного российского гражданства.

Недавно мы писали, что поправки в УК ужесточат наказание за подделку документов об отсутствии у мигрантов опасных болезней. За это срок лишения свободы будет доходить до восьми лет.