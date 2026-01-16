Депутаты ужесточат наказание за подделку документов об отсутствии опасных болезней

За фиктивные медицинские справки о состоянии здоровья можно получить лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей.

16 января 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому ст. 235 УК дополнят наказанием за подделку официальных документов об отсутствии опасных для окружающих заболеваний.

Такое нарушение будет наказываться ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты/иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Также статья предусматривает принудительные работы до четырех лет со штрафом либо лишение свободы до четырех лет.

Если это повлекло массовое заражение людей, свободы лишат на срок до восьми лет.

Сейчас подделка документов подпадает под ст. 327 УК, однако депутаты считают, что наказание по ней слишком мягкое. С 2019 по первую половину 2025 года лишение свободы за такие нарушения получил только 1%, условное наказание — 2,8%, ограничение свободы — 28,6%, штраф — 62,4%, а значительная часть лиц получила освобождение от ответственности.

Авторы проекта привели в пример случаи, когда работники образовательных, детских и других учреждений сознательно использовали поддельные медицинские книжки, что приводило к массовым заражениям.

«Законопроектом предлагается системный, универсальный и обоснованный подход, обеспечивающий качественный контур уголовно-правовой охраны отношений в сфере защиты здоровья населения от угроз, связанных с подделкой и оборотом поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих», — сказано в пояснительной записке.

Поэтому наказание за подделку медицинских документов об отсутствии опасных болезней будет относиться не к ст. 327, а к отдельной ст. 235 УК с более жестким наказанием.

