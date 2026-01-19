Какие ошибки селлеров приведут к блокировке счетов

Прямая передача данных от маркетплейсов в ФНС уже вступает в силу. Узнайте, какие ошибки сегодня автоматически ведут к блокировке счета – и как этого избежать.

С 2026 года ФНС получает полные данные по всем операциям селлеров напрямую от маркетплейсов. Даже незначительное расхождение между вашей декларацией и данными площадки может привести к мгновенной блокировке счета по статье 76 НК РФ. В условиях тотального контроля бухгалтер должен не просто вести учет — он должен обеспечивать идеальную синхронизацию между первичкой, отчетностью и данными маркетплейса.

На бесплатном вебинаре «Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов» вы получите практические кейсы, узнаете о типовых ошибках и выработаете четкий алгоритм защиты от блокировок. Он состоится 20 января в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Новый порядок взаимодействия: что конкретно маркетплейсы будут передавать в ФНС и как это повлияет на вашу отчетность. Требования к документам: какие изменения произойдут в оформлении документов при работе на УСН и ОСНО. Как правильно заполнять УПД и прочие обязательные формы отчетности. Риски налоговых проверок: почему теперь каждый показатель отчетности становится объектом пристального внимания налоговой службы. Защита от рисков: как выявить слабые места в своей документации и оперативно устранить проблемы, чтобы избежать санкций. Практическое руководство: полноценный чек-лист для безопасного сотрудничества с маркетплейсами в 2026 году.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 20 января в 11:00 мск!