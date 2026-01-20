8101 ОК МП моб
При отстранении сотрудника от работы зарплату не платят, но есть исключения

Роструд разъяснил правила отстранения от работы.

Работодатель обязан отстранить работника от работы в таких случаях:

  • появление в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

  • не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

  • не прошел обязательный медосмотр или обязательное психиатрическое освидетельствование;

  • выявлены медпротивопоказания для выполнения работы;

  • требуют уполномоченные органы и должностные лица.

«Отстранение от работы производится на весь период до устранения обстоятельств, послуживших основанием для отстранения либо на период производства по уголовному делу до его прекращения или до вступления в силу приговора суда», — добавил Роструд.

При этом во время отстранения от работы зарплата работнику не начисляется и не выплачивается, кроме случаев, указанных в законодательстве

Если же работник не прошел обучение и проверку в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине – ему платят зарплату за все время отстранения от работы как за простой.

Кроме того, время отстранения не включается в стаж для предоставления отпуска, уточнило ведомство.  

