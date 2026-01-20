При отстранении сотрудника от работы зарплату не платят, но есть исключения
Работодатель обязан отстранить работника от работы в таких случаях:
появление в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
не прошел обязательный медосмотр или обязательное психиатрическое освидетельствование;
выявлены медпротивопоказания для выполнения работы;
требуют уполномоченные органы и должностные лица.
«Отстранение от работы производится на весь период до устранения обстоятельств, послуживших основанием для отстранения либо на период производства по уголовному делу до его прекращения или до вступления в силу приговора суда», — добавил Роструд.
При этом во время отстранения от работы зарплата работнику не начисляется и не выплачивается, кроме случаев, указанных в законодательстве
Если же работник не прошел обучение и проверку в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине – ему платят зарплату за все время отстранения от работы как за простой.
Кроме того, время отстранения не включается в стаж для предоставления отпуска, уточнило ведомство.
Типа сделали послабление с расходами ))) кушайте не обляпайтесь)))