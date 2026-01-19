🏋️‍♂️ В 2026 году россияне собираются тратить на спорт на треть больше, чем в 2025-м

20% рассматривает спорт как обязательную статью расходов наравне с медициной и образованием

Россияне планируют в 2026 году потратить на спорт в среднем 51,1 тыс. рублей. Это на 33% больше, чем в 2025 году.

Такие данные получил финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

Так, в 2025 году средняя сумма, которую респонденты планировали потратить на физическую активность, составляла 38,4 тыс. рублей в год.

44% опрошенных в 2026 году планируют увеличить расходы на спорт на 10-15%, но с оговоркой: если финансовая ситуация останется стабильной.

Пятая часть опрошенных отметила, что рассматривает спорт как обязательную статью расходов наравне с медициной и образованием. Еще в 2025 году так считали только 13% опрошенных.

Больше всего на спорт тратят люди в возрасте от 25 до 34 лет: в среднем бюджет в 2026 году составил 58,7 тыс. рублей.

Молодежь 18-24 лет тратит 34,2 тыс. рублей, а возрастная группа 35-45 лет – 46,5 тыс. рублей. Респонденты 45-60 лет тратят 44,3 тыс. рублей.

Лидерами в разрезе профессий специалисты в сфере IT, финансов и управления. Их средний чек на спорт достиг 69,4 тыс. рублей.

По данным опроса, средняя стоимость абонемента в спортзал или фитнес-клуб в 2025 году составляла 18,1 тыс. рублей. В 2026 году цена выросла до 24,9 тыс. рублей.

Расходы на спортивную одежду и обувь увеличились с 11,1 до 14,3 тыс. рублей, а на оборудование и инвентарь – с 9,2 тыс. рублей в 2025 году до 11,9 тыс. рублей в 2026 году.