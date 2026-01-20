Депутаты хотят увеличить надбавки преподавателям вузов

Педагогическим кадрам со стажем не менее 10 лет предлагают доплачивать 40% от должностного оклада.

19 января 2026 года в депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому для педагогических работников организаций высшего образования со стажем больше 10 лет в оплату труда будут включать надбавки не менее 40% от должностного оклада таких работников.

«Предполагается, что размер надбавки будет увеличиваться пропорционально увеличению педагогического стажа работы в конкретном регионе, а в обеспечении получения педагогическими работниками предлагаемой надбавки будут активно задействованы региональные государственные органы наравне с Министерством науки и высшего образования», — сказано в пояснительной записке.

По данным сервиса SuperJob, за последние пять лет дефицит педагогических кадров вырос в два раза, но в некоторых регионах он может быть еще больше.

Правительство высказало замечание к проекту, поскольку авторы не уточнили источники и порядок исполнения новых расходов.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.