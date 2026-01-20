Семейный налоговый кешбэк могут распространить на другие категории плательщиков

В 2026 году право на возврат НДФЛ получили семьи с низкими доходами и двумя и более детьми.

Семейная налоговая выплата, введенная с 2026 года для малообеспеченных семей с детьми, в будущем может быть расширена на другие категории россиян.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С 2026 года семьи с низкими доходами, если у них есть двое или больше детей, могут получить возврат части уплаченного налога – 7% из 13% НДФЛ. То есть налоговая ставка по факту снижается до 6%.

«В планах – посмотреть, как работает текущая выплата, проанализировать и выйти с предложениями, каким образом можно было бы практику налогового кешбэка распространить на семьи, имеющие одного ребенка, на семьи без детей и просто на работающих граждан с небольшими доходами», — пояснил Нилов.

Он добавил, что выплату даже могут увеличить, чтобы решить проблему, когда люди с зарплатой в районе МРОТ после уплаты налогов остаются с доходом ниже минимума.

Для тех, кто получает зарплату на уровне МРОТ, может быть будут возвращать не 7%, а еще больше, предположил депутат.