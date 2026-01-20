Оклад по должности установлен с учетом индексации – нужно ли индексировать еще раз вместе с остальными

Индексация должна охватывать всех работников, иначе есть признаки дискриминации.

1 февраля 2026 года в организации проведут индексацию зарплаты. 15 января 2026-го на вновь введенную должность приняли нового сотрудника. Оклад по этой должности установили с учетом индексации.

Нужно ли с 1 февраля, то есть через 2 недели работы, еще раз индексировать зарплату по новой должности, спросил пользователь на сайте Онлайнинспекции.

Действующим законодательством (ст. 134 ТК) порядок индексации не установлен. Установлена только обязанность работодателя проводить индексацию. Порядок индексации зарплаты устанавливает работодатель в коллективном договоре, соглашении, ЛНА.

«При этом индексация должна охватывать всех работников компании, в ином случае в действиях работодателя имеются признаки дискриминации», — ответил Роструд.

Дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда запрещена: ч. 2 ст. 132 ТК.

