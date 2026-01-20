Кабмин утвердил учет всех отпусков по уходу за ребенком в страховом стаже родителей

Власти отменили суммарное ограничение, связанное с учетом в стаже периодов отпусков по уходу за ребенком. Если раньше суммарно было не более шести лет, то теперь период будет суммироваться с учетом фактической продолжительности.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 19 января 2026 года №11, по которому с 2026 года в страховом стаже родителей будут учитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет.

«Решение позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей», — сказано на сайте кабмина.

До 2026 года действовало ограничение, по которому в стаж могли засчитать каждый период ухода за ребенком, но не более шести лет суммарно. То есть, считался только уход за четырьмя детьми.

Теперь периоды ухода за каждым ребенком до 1,5 лет будут суммироваться с учетом их фактической продолжительности. Если родитель ухаживал за близнецами, то в страховой стаж войдет сразу три года.