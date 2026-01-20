⚡️ Итоги дня: 25 января для студентов предложили установить бесплатный проезд, назвали минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году, в Беларуси появится первый криптобанк

Во фракции «Новые люди» предложили ввести бесплатный проезд для студентов в общественном транспорте на Татьянин день (25 января) по всей стране.

Сбербанк заработал рекордные 1,69 трлн рублей в 2025 году. Чистая прибыль банка по итогам декабря 2025 года составила 125,9 млрд рублей. Рентабельность капитала в 2025 году зафиксировалась на отметке в 22,1%.

Перевозки животных без хозяев поездами «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочка РЖД) выросли на 19% в 2025 году.

Биржевая цена на золото поднимается более чем на 2%, впервые в истории превысив отметку в 4 700 долларов за тройскую унцию.

Анализ на ВПЧ включили в полис ОМС. Он доступен для женщин по программе репродуктивной диспансеризации.

Рособрнадзор назвал минимальные баллы для сдачи ЕГЭ. В 2026 году для получения аттестата российским школьникам необходимо будет набрать на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) не менее 24 баллов по русскому языку, по физике, химии и биологии потребуется 36 баллов, по математике профильного уровня – 27 баллов, по информатике – 40 баллов, по истории – 32 балла, по географии – 37 баллов, по обществознанию – 42 балла, по литературе – 32 балла, а по иностранным языкам – 22 балла.

Министерство просвещения сообщило, что оценки за поведение в школах будут выставляться ученикам с 1 по 11 классы с 1 сентября 2026 года.

Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт тестированию первого беспилотного поезда метро.

Компании стали все чаще соперничать за корпоративные цвета при регистрации товарных знаков. На похожие оттенки фиолетового претендуют «Яндекс» и «Точка банк», лаймовый цвет хотят зарегистрировать «Золотое яблоко» и «ОТП банк».

Сбер закрыл сделку по покупке доли АФК «Система» в российском производителе микроэлектроники «Элемент». Банк получит все активы группы, среди исключений — «Корпорация роботов», контроль над которой сохранит АФК «Система».

Наказание за неоплату стоянки автомобиля в Подмосковье ужесточат для юрлиц в шесть раз. Штраф за неоплаченную парковку вырастет с 2,5 до 15 тыс. рублей.

Россияне за год потратили на «Авито» более 300 млн рублей на трендовые товары. Наибольшим спросом пользовались товары, связанные с популярными интернет-трендами — Лабубу, Смешарики, Hello Kitty.

Объем продаж баранины в России снизился почти на 40%. Поголовье овец и коз сократилось на 7,4%, до 2,6 млн голов. Производство говядины за тот же период упало на 4%, до 999,6 тыс. т.

Владелец чат-бота ChatGPT, компания OpenAI, планирует представить свое первое устройство во второй половине 2026 года.

Белорусская компания Whitebird планирует создать новое юрлицо и зарегистрировать его в качестве первого в стране криптобанка.