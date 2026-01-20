На Камчатке семьям с детьми компенсируют расходы на ЖКУ

Семьи с двумя детьми получат компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги. Она составит 30% от регионального стандарта.

С начала 2026 года при рождении второго ребенка жители Камчатского края получат компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги в размере 30% от регионального стандарта.

«Помимо этого, компенсация распространяется на оплату 30% взноса на капремонт», — сказано в телеграм-канале правительства Камчатского края.

Если у жителей нет центрального отопления, власти возместят расходы на приобретение и доставку топлива.

Документы на получении компенсации можно подать в январе-феврале 2026 года в КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий», а с марта — в любом филиале МФЦ.