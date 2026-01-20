До 21 января 2026 года работодатели должны отчитаться об условиях труда

Компании с вредными или опасными условиями труда должны подать в Росстат отчет о компенсациях сотрудникам и состоянии рабочих мест.

Работодателям нужно до 21 января 2026 года подать в Росстат сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными или опасными условиями.

Отчетность сдают по форме № 1-Т, бланк которой есть в приказе Росстата № 348 от 22.07.2025. Представителям МСП не нужно подавать эту информацию.

Сдавать отчет должны компании с основными видами экономической деятельности по ОКВЭД2, которая входит в:

раздел А — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;

раздел В — добыча полезных ископаемых;

раздел C — обрабатывающие производства;

раздел D — обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха;

раздел E — водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;

раздел F — строительство;

раздел H — транспортировка и хранение;

раздел J — деятельность в области информации и связи.

