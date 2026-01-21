📞 Депутаты предложили в начале разговора четко сообщать абоненту, что ему звонит робот

Чтобы повысить прозрачность коммуникаций и защитить россиян от мошенников, в Госдуме предложили маркировать автоматические обзвоны абонентов.

20 января 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому абонента обяжут четко информировать в течение первых пяти секунд разговора о том, что вызов осуществляется автоматизированными системами без участия человека.

Маркировать такие вызовы должен заказчик массового обзвона или оператор связи.

«Реализация положений законопроекта позволит минимизировать случаи телефонных мошенничеств, повысить цифровую грамотность населения и обеспечить баланс интересов абонентов, операторов связи и заказчиков услуг, способствуя реализации национальных приоритетов в области информационной безопасности и защиты прав граждан», — сказано в пояснительной записке.

Если проект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.