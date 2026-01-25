Группы компаний смогут не дублировать консолидированную отчетность

20 января 2026 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит не составлять консолидированную финотчетность некоторым финорганизациям.

Изменения внесут в законы о о консолидированной финансовой отчетности и о рынке ценных бумаг. Компании одной группы смогут не дублировать консолидированную информацию: ее подготовит одна из структур.

Изменения касаются страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов.

Сейчас такую отчетность составляют и основная организация группы, и ее остальные структуры. То есть одна и та же информация может раскрываться как минимум дважды – публикующей организацией и ее материнской компанией.

Если закон примут, с 1 марта 2026 года право не составлять КФО получат такие организации при одновременном соблюдении следующих условий:

информация о финансовом положении компании включается в консолидированную отчетность, которую раскрывает другая организация группы;

пользующаяся исключением организация не является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в котировальный список;

она уведомила о своем намерении отказаться от составления КФО акционеров или учредителей, и они согласны.

Комитет Госдумы по финансовому рынку указывал, что проект не конкретизирует, требуется ли для принятия соответствующего решения единогласное согласие акционеров или учредителей либо большинство. Но такое уточнение еще могут внести при подготовке ко второму чтению.