Минфин: когда целевые поступления не увеличивают налог на прибыль

В налоговой базе не учитывают целевые поступления, поступившие безвозмездно на содержание и ведение уставной деятельности НКО.

В письме от 06.10.2025 № 03-03-06/3/96385 Минфин разъяснил порядок учета средств целевых поступлений в целях налога на прибыль.

Доходы, не учитываемые при определении базы по налогу на прибыль, перечислены в ст. 251 НК, и это исчерпывающий список, напомнило ведомство.

Какие средства целевого финансирования не учитывают в целях налогообложения прибыли – указано в подп. 14 п. 1 ст. 251 НК.

А согласно п. 2 ст. 251 НК, при определении налоговой базы не учитывают целевые поступления (кроме целевых поступлений в виде подакцизных товаров), поступившие безвозмездно на содержание и ведение уставной деятельности НКО.

Таким образом, если доход соответствует этим условиям – он не учитывается для налога на прибыль, уточнил Минфин.

