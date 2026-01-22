Роструд: за отказ работать с неадекватными клиентами нельзя штрафовать, но можно уволить

Если работа с клиентами входит в трудовые обязанности, работодатель имеет право требовать ее выполнения.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – имеет ли право работодатель заставлять сотрудников под страхом штрафа работать с клиентами, которые их унижают: матерятся, оскорбляют, угрожают. И может ли при этом работодатель удерживать штрафы из премии, интересуется пользователь.

«Если работа с клиентами входит в трудовые обязанности работника, работодатель имеет право требовать от работников такую работу. Одновременно с этим работодателем может быть утверждена инструкция, как поступать в той или иной ситуации с проблемными клиентами», — ответил Роструд.

Но удерживать штрафы из премии при этом работодатель не может. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником трудовых обязанностей можно применить замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям – это предусмотрено ст. 192 ТК.