За каждую попытку сдачи экзамена на права предлагают ввести плату

В Общественной палате считают, что потенциальный водитель будет более качественно готовиться к тестированию.

В России предлагают ввести дополнительную госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена на водительские права. Это поможет дисциплинировать автолюбителей, считает член комиссии Общественной палаты по безопасности, зампред Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак.

«Давайте предложим от ОП, от экспертного сообщества, такую идею: пусть платится госпошлина не только за выдачу водительского удостоверения, а за каждую сдачу экзамена», — заявил Коробчак.

Благодаря этому потенциальный водитель будет более качественно готовиться к тестированию.

«Три, четыре, пять раз будет сдавать – будет платить госпошлину. Это и государству доход, и кандидата в водители будет дисциплинировать – он будет серьезнее относиться к подготовке к экзамену», — считает общественник.

Это предложение в числе других войдет в рекомендации, которые будут направлены в профильные министерства и ведомства, сообщил он.

Сейчас госпошлина за выдачу водительского составляет 4 тыс. рублей (с электронным носителем — 6 тыс.), за международные права — 3,2 тыс. рублей.