На Госуслугах хотят создать раздел для отслеживания платных подписок
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили главе Минцифры Максуту Шадаеву сделать на Госуслугах сервис для отслеживания платных подписок.
Ожидается, что изменение позволит повысить прозрачность расходов в интернете и поможет избежать лишних трат на подписки, которые больше не нужны.
«Такая система особенно пригодится пожилым пользователям, которым единый и понятный инструмент позволит своевременно отслеживать нежелательные платежи и избегать необдуманных трат», — сказали авторы инициативы.
Также они добавили, что пользователи могут лишь случайно заметить платеж за подписку, продолжая платить за услуги, которыми уже давно не пользуются. А четверть россиян оплачивают подписки, которые сами не подключали. Это могли сделать дети или другие родственники.
