На Госуслугах хотят создать раздел для отслеживания платных подписок

Четверть россиян оплачивают подписки, которые сами не подключали, а некоторые уже давно забыли о сервисе, но с их счета продолжают списываться деньги.

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили главе Минцифры Максуту Шадаеву сделать на Госуслугах сервис для отслеживания платных подписок.

Ожидается, что изменение позволит повысить прозрачность расходов в интернете и поможет избежать лишних трат на подписки, которые больше не нужны.

«Такая система особенно пригодится пожилым пользователям, которым единый и понятный инструмент позволит своевременно отслеживать нежелательные платежи и избегать необдуманных трат», — сказали авторы инициативы.

Также они добавили, что пользователи могут лишь случайно заметить платеж за подписку, продолжая платить за услуги, которыми уже давно не пользуются. А четверть россиян оплачивают подписки, которые сами не подключали. Это могли сделать дети или другие родственники.