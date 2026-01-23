Минэкономразвития: число МСП в общепите выросло на 7%

В общепите работает уже 1,1 млн сотрудников. Всего в России зарегистрировано больше 200 тысяч ресторанов и кафе.

В 2025 году число представителей малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания выросло на 7,2% — до 200,3 тыс. предприятий.

По итогам второго квартала 2025 года численность работников в общепите составила 1,1 млн человек, что больше на 97 тыс. человек по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.

«На сферу общественного питания приходится значительная доля занятых в сегменте услуг малого и среднего бизнеса, что подтверждает ее социально-экономическую значимость», — сказали в Минэкономразвития.

На 1 января 2026 года в Москве работает 22 тыс. малых и средних предприятий в области общепита. В 2025 году их было 20,7 тыс., за год прирост составил 5%.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал, что сейчас работа в общепите сопряжена с падением спроса, который можно наверстать в февральские и мартовские праздники. Кроме того, рестораторам приходится пересматривать экономические модели, чтобы адаптироваться к налоговым изменения 2026 года.

Недавно мы писали, что в 2025 году предприниматели закрыли больше 35 тысяч ресторанов и кафе.

