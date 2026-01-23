Коллекторы стали скупать долги перед лизинговыми компаниями

Если раньше задолженность перед лизинговыми компаниями передавали коллекторам по агентской схеме, то теперь такие активы можно выкупить.

В четвертом квартале 2025 года прошли первые крупные сделки по продаже просроченной задолженности перед лизинговыми компаниями.

Раньше такие долги передавали на взыскание только по агентской схеме, а сейчас коллекторы могут выкупить задолженность на онлайн-аукционе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя электронной торговой площадки «Рынок долгов».

Под конец 2025 года объем выставленных долгов лизинговых компаний составил 5,3 млрд рублей, сделки совершили на 624 млн.

Лизинговая задолженность подлежит амортизации, то есть ее стоимость будет снижаться со временем, поскольку это связано с износом объекта и падением его рыночной стоимости.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рассказали, что предмет залога не всегда может покрыть всю сумму долга, поэтому компаниям выгодно продать такие активы.