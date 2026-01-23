Большинство россиян готовы пойти работать на меньшую зарплату, чем планировали

Молодежь до 24 лет чаще готова снизить запросы, а люди 35-45 лет – реже.

Выросла доля россиян, которые согласны пойти на снижение зарплатных ожиданий при трудоустройстве.

Об этом говорится в исследовании SuperJob.

«За два года россиян, потенциально готовых к снижению зарплатных ожиданий, стало больше, но средний размер уступки не изменился <...>. Средний процент, на который респонденты готовы снизить запросы, составил 9,5% по рынку труда», — написали эксперты.

Так, 39% экономически активных россиян не готовы снижать зарплатные ожидания, если предложенная ставка ниже желаемой. 20% согласны на уступку до 5%, еще 20% — до 10%.

Мужчины в среднем готовы снизить запросы на 10,2%, а женщины – на 8,8%.

Самой принципиальной оказалась группа в возрасте 35-45 лет: 44% респондентов в этом сегменте не готовы уменьшать зарплатные ожидания.

Молодежь до 24 лет наиболее лояльна: только 28% не готовы снижать запросы, а 26% согласны на уступку до 10%, добавили исследователи.

Среди участников опроса с доходом от 150 тыс. рублей в месяц доля тех, кто не готов уменьшать ожидания, максимальна (44%), а средний допустимый процент снижения минимален (8,8%).