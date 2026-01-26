📄 Как прейти на электронные перевозочные документы: инструкция-2026 от ФНС

С 1 сентября 2026 года все участники перевозок должны оформлять транспортные накладные, заказы, заявки и экспедиторские документы в электронном виде. Такие изменения внес Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ.

«В отдельных случаях, список которых определит Минтранс, будет допускаться оформление бумажных документов», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы перейти на электронные перевозочные документы нужно:

Получить сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП) для руководителя или ИП. Если документы будут подписывать сотрудники, дополнительно нужно оформить машиночитаемую доверенность (МЧД).

Подключиться к аккредитованному оператору ИС ЭПД. Организация обеспечит обмен электронными перевозочными документами между участниками перевозки и их передачу в ГИС ЭПД. Список таких компаний можно найти на сайте Минтранса.

Настроить доступ к сервису для сотрудников компании: предоставить права, назначить администратора системы, при необходимости подключить водителей.

При использовании ЭПД оплата за перевозку приходит на 20 дней быстрее, поскольку не нужно пересылать отправителю груза бумажный оригинал накладной. Все участники процесса одновременно работают над одними и теми же документами, что позволяет быстро вносить корректировки и ускорить взаиморасчеты. Также у надзорных органов будет больше информации о перевозках, а это снизит число запросов к бизнесу.