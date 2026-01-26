Названы регионы, где больше всего иностранных работников

Больше всего трудовых мигрантов – в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской и Свердловской областях.

В 2025 году число работающих в России по патенту иностранцев выросло на 185 тыс. человек год к году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики.

Так, за 12 месяцев 2025 года общее число трудовых мигрантов составило почти 2,3 млн человек. В 2024 году их было почти 2,1 млн.

Для работы в 2025 году иностранцы чаще всего выбирали Москву – там работали по патенту почти 631 тыс. иностранцев. В Московской области работали более 427 тыс. человек, в Санкт-Петербурге – более 260 тыс.

Также в пятерку лидеров вошли Тюменская и Свердловская области: более 64 тыс. и примерно 58 тыс. человек соответственно.

Меньше всего иностранцев в 2025 году было в Ненецком автономном округе – 396 человек и на Чукотке – 461 человек.