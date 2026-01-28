На ошибки прошлых периодов можно уменьшить налог, но не всегда

Нельзя пересчитать налоги за прошлые периоды, если налоговые ставки в периоде, в котором нашли ошибки, больше ставок в периоде, когда сделали ошибки.

ООО на ОСНО получило в 3 квартале 2025 года от поставщика акт на услуги на 2 млн руб. В 4 квартале выявили ошибку, и поставщик уменьшил сумму на 1 млн руб. В 3 квартале ООО было на УСН без НДС.

Можно ли на основании акта, исправленного в 4 квартале 2025 года, сделать корректировку поступления, спросили в чате ФНС.

«В соответствии с п. 1 ст. 54 НК при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым периодам, в текущем налоговом периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки», — ответили налоговики.

Налогоплательщик может пересчитать налоговую базу и суммы налога за налоговый период, в котором выявлены ошибки, относящиеся к прошлым налоговым периодам, если ошибки привели к излишней уплате налога.

Но нельзя этого сделать, если размеры налоговых ставок по соответствующему налогу в периоде, в котором выявлены ошибки, превышают размеры ставок в периоде, к которому относятся указанные ошибки: абз. 3 п. 1 ст. 54 НК.

