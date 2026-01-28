Минтруд: можно ли отдать работникам списанные СИЗ

Минтруд в письме от 11.12.2025 № 15-2/В-4751 ответил, могут ли работодатели отдать сотрудникам по их просьбе списанные средства индивидуальной защиты.

Работодатели за свой счет должны предоставлять персоналу СИЗ, обеспечивать их хранение, стирку, сушку, химчистку, восстановление и замену (ч. 5 ст. 221 ТК).

Нельзя покупать и использовать СИЗ без подтверждения соответствия или с истекшей документацией о подтверждении. Исключение – серийно изготавливаемые СИЗ, которые выпущены в эксплуатацию во время действия декларации/сертификата до завершения срока годности или нормативного периода использования.

СИЗ используют в соответствии с требованиями эксплуатационных документов, положениями правил по охране труда при выполнении конкретных видов работ.

Работники должны вернуть СИЗ работодателю после окончания срока годности либо нормативного периода эксплуатации, кроме защитных средств однократного использования и дерматологических средств.

Работодатель обязан контролировать своевременность замены СИЗ.

Согласно п. 74 Правил обеспечения работников СИЗ, утв. приказом Минтруда от 29.10.2021 № 766н, списание СИЗ, которые потеряли целостность или эксплуатационные характеристики, были утрачены, испорчены, изъяты из мест хранения, выполняется в порядке, установленном нанимателем.

То есть определение порядка вывода СИЗ из эксплуатации находится в компетенции работодателя, приходит к выводу Минтруд.

Таким образом, он может передать списанные защитные средства сотрудникам по их просьбе.