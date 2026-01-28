СФР: большинство самозанятых выбрали большую страховую сумму по больничным

70% самозанятых выбрали сумму больничного в 50 тыс. рублей и платят по 1 920.

С 2026 года запустили эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. За первые три недели января уже 5,6 тыс. самозанятых вступили в программу добровольного страхования, сообщил СФР.

Около 70% самозанятых при этом выбрали большую страховую сумму, исходя из которой будут получать выплаты по больничному. Всего есть два варианта: 35 тыс. или 50 тыс. рублей.

Чтобы получить право на больничный, самозанятый должен платить взносы ежемесячно или заплатить разово за весь год. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия, то есть 1 344 или 1 920 рублей.

При уплате взноса раз в год его размер составляет 16 128 или 23 040 рублей.

Получить выплаты по больничному можно будет через шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов. Сумма больничного при этом будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов.

Когда появится право на больничный, СФР сообщит самозанятому об этом. Уведомления о выплатах придут непосредственно после закрытия больничных листов.

Эксперимент действует только на получение самозанятыми выплат по болезни и не касается декретных выплат, которые положены во время отпуска по БиР или отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет, предупредил СФР.