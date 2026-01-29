​8121 КПК Общ м
Бухгалтеры

Эксперт Надежда Камышева поможет разобраться в налоговых изменениях 2026 года

Узнайте все последние изменения в налогах, а также получите ответы на часто задаваемые вопросы.

30 января 2026 года в 15:00 мск состоится консультация «Налоги-2026» с экспертом по учету и налогам Надеждой Камышевой.

На консультации разберем:

  1. Изменения в налогах и налоговом администрировании 2026.

  2. Как изменения в НК РФ влияют на работу бухгалтера.

  3. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

  4. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Ждем вас на консультации 30 января в 15:00 мск!

