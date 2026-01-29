Греф признал ошибку: сберкнижки будут принимать до последнего клиента

Сбер признался, что совершил ошибку, пытаясь отменить сберегательные книжки. Они будут работать до самого последнего клиента.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что несмотря на снижение популярности сберегательных книжек, банк будет работать с этим инструментом до тех пор, пока книжка есть хотя бы у одного клиента.

«Мы тогда откатали технологию, решили обрадовать клиентов, что не нужны эти сберкнижки <…>. И вдруг у нас пошла волна обращений граждан, где сберкнижки. И где-то через две недели к нам приезжает наш клиент, тогда председатель Банка России Сергей Игнатьев. Он спросил, что за бардак, где сберкнижки, верните. Я понял, что мы совершили ошибку», — сказал Герман Греф.

Также он добавил, что востребованность сберкнижек каждый год падает, но остается большая категория людей, которым этот способ хранения денег привычен и удобен. Банк будет учитывать их интересы.

