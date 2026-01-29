Греф признал ошибку: сберкнижки будут принимать до последнего клиента
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что несмотря на снижение популярности сберегательных книжек, банк будет работать с этим инструментом до тех пор, пока книжка есть хотя бы у одного клиента.
«Мы тогда откатали технологию, решили обрадовать клиентов, что не нужны эти сберкнижки <…>. И вдруг у нас пошла волна обращений граждан, где сберкнижки. И где-то через две недели к нам приезжает наш клиент, тогда председатель Банка России Сергей Игнатьев. Он спросил, что за бардак, где сберкнижки, верните. Я понял, что мы совершили ошибку», — сказал Герман Греф.
Также он добавил, что востребованность сберкнижек каждый год падает, но остается большая категория людей, которым этот способ хранения денег привычен и удобен. Банк будет учитывать их интересы.
А у вас осталась сберкнижка? Делитесь ниже в комментариях.
Начать дискуссию